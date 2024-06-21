Bodrum’da Yusuf sesleri

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Bodrum Futbol Kulübü, transferde durmak bilmiyor. Muğla ekibi, dış transferde Pendikspor'dan ayrılan Halil Akbunar ve Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nun ardından sol kanat transferi için yeni bir ismi listesine ekledi. Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir'in hedefindeki ismin Adana Demirspor'dan Yusuf Erdoğan olduğu öğrenildi. 22 Mayıs 2024'te Güney ekibinden ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcu için Bodrum yönetimi devreye girdi.

YARIŞTA RAKİPLERİ VAR

Süper Lig'den Antalyaspor ve G.Antep FK ile 1. Lig'in iddialı ekibi Kocaelispor'un transfer listesinde yer alan Yusuf Erdoğan için Bodrum FK kıyasıya bir yarışa girdi. Tecrübeli sol kanat kariyerinde Araklıspor, 1461 Trabzon ve Trabzonspor, Bursaspor ile Kasımpaşa formalarını da giydi. Bodrum FK yönetimi Yusuf'a cazip bir teklif sunmayı planlarken, menajeri kanalıyla ilk teması kurdu. Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan futbolcunun uygun bir bedelle en kısa sürede kadroya katılması bekleniyor.

BAYHAN'DAN 'TİRYAKİNİM'

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başaran Bodrum FK'da takım ve taraftarlar 1'inci Lig'deki Play-Off maçlarında statta Bayhan'ın yeniden seslendirdiği, "Tiryakinim" şarkısıyla bütünleşirken, ünlü şarkıcı ilçede verdiği konserde yeşil-beyazlı kulübü unutmadı. Bayramda Bodrum'da sahne alan Bayhan, "Tiryakinim" şarkısını Bodrum FK'nın şampiyonluk kupası eşliğinde söyledi. Bayhan, "Bodrum'un şampiyonluğunu kutluyorum. Çok inanmışlar, inanınca her şey başarılabiliyor. Tiryakinim'in Bodrum'un şampiyonluğunda seslendirilmesi çok değerli" dedi.