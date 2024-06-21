Olimpiyat kotası alan ilk Türk kadın kürekçi olan Fenerbahçeli milli sporcu Elis Özbay, "Paris benim çocukluk hayalim. Evdeki birçok objenin Paris ile alakalı olması, perdemdeki Paris detayları, telefon kilit ekranımın Eyfel Kulesi olması... Kendime sürekli bunu hatırlattım. Tesadüfen Paris ile alakalı şeyler gördüğümde 'Tamam bu sefer olacak' diyordum ve nitekim de oldu" dedi.

HEDEFI FINALE ÇIKMAK

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'ndaki hedefiyle ilgili olarak ise Elis Özbay, "Rakiplerimden daha küçük yaşlardayım ama bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hayalim ise neden A final olmasın? Başta biraz gerçekçi olmamız gerekiyor. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve ardından 2028 için çalışmalara başlamak istiyorum" şeklinde konuştu.