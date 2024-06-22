Dev maçta kazanan çıkmadı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Fransa ile Hollanda'a golsüz berabere kaldı. Horozlar ilk maçta Avusturya'yı 1-0 mağlup etmişti.

Hollanda ise Polonya'yı geriden gelerek 2-1 yenmişti. Henüz 1. dakikada ani gelişen atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Frimpong'un şutunda kaleci Maignan topu ayaklarıyla çıkardı. 13'te ceza sahasına giren Rabiot pasını çıkardı, altıpasın üzerinde Griezmann istediği gibi vuramadı.

14'te Kante soldan içeri çevirdi, Griezmann'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

HOLLANDA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

52'de Kante ceza sahası dışından sert vurdu, top üstten auta gitti. 60'da Thuram ceza yayının üzerinden şutunu çekti, top az farkla dışarıya çıktı. 62'de Dembele'nin ortasında Tchouameni'nin kafa vuruşunu yaptı, top üstten az farkla auta gitti. 69'da karambolde seken topta şutunu çeken Simons fileleri sarstı. Ancak Dumfries ofsaytta olduğu ev kalecinin görüş açısını kapattığı için gol iptal edildi. Maç 0-0 bitti.