Türkiye - Portekiz maçı | CANLI ANLATIM

EURO 2024 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... A Milli Futbol Takımı'mız, F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaşıyor. Millilerimiz bu maçı da kazanarak grubunda yoluna lider olarak devam etmek istiyor. Karşılaşmaya kısa bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jeses Gil Manzano olacak. Mücadelede VAR görevini ise Almanya'dan Bastian Dankert yapacak.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Ay-yıldızlılar, ilk maçlar sonunda grupta liderlik koltuğuna oturmuştu. Portekiz maçında da puan ya da puanlar hedefleyen milliler, gruptaki liderliğini de sürdürmek istiyor.

TÜRKİYE PORTEKİZ'E KARŞI BİR İLK PEŞİNDE

İki ülke 3'ü hazırlık olmak üzere toplamda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Türkiye kazanırken, Portekiz 7 kez sahadan galip ayrıldı. Milliler, iki galibiyeti de hazırlık maçlarında elde ederken, resmi maçlarda rakibine diş geçiremedi. İki ülke son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde karşı karşıya gelirken milliler, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

Öte yandan iki takım Avrupa Şampiyonaları tarihinde 3 kez karşı karşıya gelirken, Portekiz EURO 96'da 1-0, EURO 2000 ve EURO 2008'de ise 2-0'lık skorlarla galip gelen taraf olmuştu.