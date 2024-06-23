Önce Gürcistan sonra Çekya

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Gürcistan ile Çekya yenişemedi: 1-1. 23. dakikada Çekya'nın bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Sağ kanattan Coufal'ın uzun kullandığı taç atışıyla ceza sahasında karambol oluştu. Hlozek'in vuruşunda kaleci Mamardashvili'den seken top tekrar Çek futbolcuya çarparak ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından topa elle dokunduğu tespit edilen Hlozek'in attığı gol, geçerlilik kazanmadı. 45+4. dakikada Gürcistan penaltıdan golü buldu. Kvaratskhelia'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, penaltı noktası üzerindeki Hranac'ın eline çarptı. Hakem Daniel Siebert, VAR incelemesinin ardından elle oynamayı tespit ederek beyaz noktayı gösterdi. Mikautadze, penaltı atışında topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek golü buldu: 1-0. 59'da Coufal'ın kullandığı köşe atışında kale sahasındaki Lingr'in kafa vuruşunda top direğe çarptı. Arka direkte bomboş durumdaki Schick, dönen topu kaleye göndererek durumu 1-1'e getirdi. Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'ndaki mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.