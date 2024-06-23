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Haberler Spor Tyree Petkim’de

Tyree Petkim’de

İzmir temsilcisi, Banco di Sardegna Sassari forması giyen 26 yaşındaki başarılı oyuncuyu kadrosuna kattı.

HABER MERKEZİ
Tyree Petkim’de
Aliağa Petkimspor, son olarak İtalya temsilcisi Banco di Sardegna Sassari forması giyen Breein Tyree'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İtalya temsilcisi Banco di Sardegna Sassari forması giyen ve BCL'de 16.1 sayı, 3.8 asist ortalaması tutturan şutör guard Breein Tyree, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Aliağa Petkimspor, dış transferde daha önce Tofaş'tan Mustafa Kurtuldum, Türk Telekom'dan Troy Selim Şav ve Alman ekibi Oldenburg'tan DeWayne Russell'ı kadrosuna katmıştı.
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