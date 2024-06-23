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Haberler Spor Vural gidiyor, Basatemür geliyor

Vural gidiyor, Basatemür geliyor

Menemen FK'nın sözleşmesi sona eren Yılmaz Vural'la yeni bir kontrat imzalamayacağı ifade edilirken, sarı-lacivertli kulübün teknik direktörlük görevi için Burhanettin Basatemur ile temasa geçtiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ
Vural gidiyor, Basatemür geliyor
TFF 2. Lig'de geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırıklığıyla tamamlayan Menemen FK'da yeni sezon hareketliliği başladı. İlk olarak teknik direktör belirsizliğini gidermek isteyen İzmir ekibinde, sözleşmesi sona eren Yılmaz Vural'la yeni bir sözleşme imzalanmayacağı öğrenildi. Bu durum üzerine yeni bir teknik adam arayışına geçen Menemen FK'nın Burhanettin Basatemur ile temasa geçtiği ifade edilirken, tecrübeli çalıştırıcının da sarı-lacivertlilerde çalışmaya sıcak baktığı kaydedildi. Böylece önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin yeni çalıştırıcısının açıklanması bekleniyor.
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