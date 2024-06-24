Horoz’da kritik gün

BİR zamanlar Süper Lig'de mücadele eden yaşadığı çöküş sebebiyle TFF 3'üncü Lig'e kadar düşen Denizlispor, bugün 1 ay arayla ikinci kez sandık başına gidecek. Yeşil-siyahlı ekibin olağanüstü genel kurulu EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleşecek. Denizlispor'da 14 Mayıs'taki genel kurulda başkanlığa seçilip yalnız 11 gün sonra yönetimi yenilemek için olağanüstü kongre kararı alan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Toplam 430 milyon TL borç yükü olan, transfer yasağının yanı sıra FIFA'nın yaptırım kıskacında da bulunan Denizlispor'da Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, kongre kararını yönetimden ayrılmak isteyen isimler olduğu için aldıklarını belirtmişti.

YILDIRIM UMUTLU KONUŞTU

Denizlispor'u güçlendirmek için genel kurulu beklediklerini belirten Yıldırım, taraftarlardan sabırlı olmalarını isteyerek dört elle işlerine sarılacaklarını kaydetti. Yıldırım, "Yaşanan ayrılıklar sonrası yeni yönetim kadromuzu belirledik. Denizlispor'u eski günlerine geri döndürmek için yoğun bir çaba içerisinde olacağız. Bunun için önceliğimiz önce genel kurul. Daha sonra da vakit kaybetmeden ve ara vermeden çalışmalarımıza başlayıp ne gerekiyorsa yapacağız " şeklinde yorumda bulundu.