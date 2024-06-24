Soma’da yönetim oldukça umutlu

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'da yönetim yaşanan teknik değişiklik sonrası Burhanettin Basatemür'ün yerine göreve gelen Erman Güraçar'dan umutlu. Somaspor'un basın sözcüsü Suat Gündoğan, "Burhanettin hocamızla 5 sezon boyunca tarifi olmayan başarılar, coşkular ve şampiyonluklar yaşadık. Somaspor markasına yaptığı üstün hizmetlerden dolayı Burhanettin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda yeni stadımızda yeni teknik direktörümüz Erman hocamızla daha da güzel başarılara imza atacağız inşallah" dedi. Güraçar'ın da yardımcıları belli oldu. Mustafa Şen, Mahir Çeneli ve İsmail Kavruk da teknik heyette yer alacak.