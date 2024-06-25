Aslan hareketli

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayarak taraftarını mest eden Galatasaray, önümüzdeki sezon için düğmeye bastı. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların ilk resmi transferinin bu olması beklenirken, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da harika bir sezon geçiren Oğuz Aydın transferinde de pazarlıklar son aşamaya geldi. 23 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna eden ve kulübü Alanyaspor ile bonservis pazarlığına başlayan sarı-kırmızılıların bu transfer için yaklaşık 5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

ROTA DANİMARKA

Hareketli günler geçiren sarıkırmızılılar, geçtiğimiz sezon da eksikliğini hissettiği 8 numara transferini de bir an önce bitirerek taraftarını rahatlatmak istiyor. Tanguy Ndombele'den istediği verimi alamayan ve Sergio Oliveira ile de yolları ayıran Galatasaray'ın listesinin başında Bodo-Glimt'ten Albert Gronbaek geliyor. Danimarkalı orta saha, Beşiktaş'ın Norveç'te oynadığı maçta da futboluyla göze çarpmıştı. Oyuncunun diğer bir talibi de Napoli. 22 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray ve Napoli'nin kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun olduğu öğrenildi. Bodo-Glimt ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Albert Gronbaek'in güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Aslan'ın, genç yıldız için 10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi. Gronbaek geçen sezon 44 maçta forma giydi. Oynadığı maçlarda 14 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti.

MUSLERA VE EŞİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran ve daha oynarken kulübün efsaneleri arasına giren Fernando Muslera, yine gönülleri fethetti. Başarılı eldiven ve eşi Patricia, ayyıldızlı dövme yaptırarak Türk hayranlarını mest etti.

Muslera, sosyal medya hesabından 'Her zaman birlikte notuyla' yeni dövmesini paylaştı. Eşiyle birlikte yaptırdığı dövmede ay yıldızın yer alması dikkati çekti. Paylaşım sonrası Türk takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.

ARJANTİN'DEN ÇILGIN İDDİA

Geçtiğimiz sezon yaptığı büyük transferlerle dünya çapında ses getiren Galatasaray için Arjantin'den büyük bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, geleceğin büyük yetenekleri arasında gösterilen ve PSG, Juventus ile Roma'nın radarında olan Real Betis oyuncusu 22 yaşındaki ön libero Johnny Cardoso için Galatasaray'ın da devreye girdiğini yazdı. İspanyol gazeteci Pedro J. Gonzalez de, "PSG, Juventus ve Roma, Cardoso'nun kapısını çalıyor. Galatasaray zaten 18 milyon teklif etti ama Betis 25-30 civarında istiyor" ifadelerini kullandı.