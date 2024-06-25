Dersimiz Çekya

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 Turu şansını son maça bırakan A Milli Futbol Takımı, Çekya'ya bileniyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, F Grubu'nda Gürcistan galibiyeti sonrası Portekiz'e yenilerek 3 puanda kalmıştı. Milliler, gruptan ikinci çıkmak için mutlak puana ihtiyaç duyduğu Çekya ile yarın karşı karşıya gelecek. Özellikle Portekiz maçında oyuncu tercihleri ile eleştirilen teknik direktör Vincenzo Montella, öğrencilerine rakibi ezberletirken, kadroda da bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Montella'nın yarınki kritik randevuda Arda Güler'i yeniden 11'e monte etmesi yüksek ihtimal.

SÜRPRİZ BİR DİZİLİŞ GELEBİLİR

Savunmada da ise Abdülkerim'in cezalı, Samet'in de sakat olması mecburi değişimi beraberinde getirdi. Savunmanın ortasında Ahmetcan ve Merih'in oynaması beklenirken ilk iki maçta en uçta oynayan Barış Alper sağ kanada geçebilir. Yunus Akgün'ün ise bu kez oynama şansı oldukça zayıf gözükürken ileri uçta Cenk Tosun'un forma giymesi ihtimal dahilinde. Kalede de Mert Günok veya Uğurcan Çakır'ı düşünen Montella, İrfan Can'a ise iyileşme durumuna göre forma verebilir. Kerem Aktürkoğlu solda rakipsiz gibi ama Kenan Yıldız ya da Semih Kılıçsoy'dan birisi ile o kanattan sürpriz çıkabilir.

PATRIK SCHICK YARIN OYNAMIYOR

Çekya Milli Takımı'na, Gürcistan maçında sakatlanan Patrik Schick'ten kötü haber geldi. Çek basınında yer alan habere göre; Patrik Schick, sakatlığı nedeniyle yarın Millilerimize karşı forma giyemeyecek. Haberde, Schick'in baldırındaki sakatlığın ciddi olduğu ve Türkiye'ye karşı süre almasının mümkün olmadığı belirtildi. Patrik Schick, takımının Gürcistan ve Portekiz'e karşı bulduğu golleri atmıştı. 28 yaşındaki golcü Çekya Milli Takımı'yla 30 maça çıkarken, toplam 20 gol kaydetti.

MAÇIN HAKEMİ ISTVAN KOVACS

A Milli Futbol Takımı'nın yarın Hamburg'da Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak. Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.