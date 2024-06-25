Göztepe sil baştan

KFC Kadınlar 1. Ligi'nden Sultanlar Ligi'ne çıkmayı planlayan Göztepe, teknik ekip ve kadrosunda sil baştan bir değişime gitti. 9 oyuncuyla vedalaşan Göz-Göz, 9 voleybolcuyu kadrosuna kattı. İlk olarak antrenör değişimine giden sarı-kırmızılılar, 5 sezondur takımın başında bulunan İlker Alkan ile yolları ayırıp Ataman Güneyligil'i başantrenörlüğe getirdi.

Ardından İzmir ekibi üst üste transferlere başladı. Libero pozisyonuna Derin Ezgi Taşdemir ile Berin Fırat, smaçör bölgesine Helene Rousseaux ve Miroslava Paskova, pasör mevkiisine Nursevil Gökbudak, orta oyuncu olarak Berra Eren, Hande Naz Sunar, Ünzilenur Hacıoğlu, pasör çaprazına ise Ceren Kapucu transfer edildi.

GÜNEYLİGİL'İN YARDIMCILARI

İç transferde ise Semra Özer, Duygu Güncü, Melis Demir ile sözleşme uzatıldı. Güneyligil'in ekibinde geçen sezon da takımda görev alan Umut Kızrak, Teoman Topçu, takım menajeri İremsu Durmuş ve fizyoterapist Ceren Yurtsever olacak.

Göz-Göz geçen sezonki takımdan Seda Menekşe, Miray Koç, Yaren Dal, Deniz Pınar Çiçekçi, Doğa Su Tunca, Gülce Erdemir, Damla Tokman, Yaren Hatipoğlu ve Madeline Guillen'le vedalaşmıştı.

Yapılanmayı tamamlayan İzmir ekibi Sultanlar Ligi'nde işi sıkı tuttuğunu gösterdi.