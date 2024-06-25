Kartal’da Becker tamam

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronkhorst ile şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta forvete sürpriz bir isim gündeme geldi. Çalışmalarını sürdüren siyahbeyazlı kurmaylar, La Liga ekiplerinden Real Sociedad'da forma giyen Surinamlı Sheraldo Becker ile temas kurdu ve oyuncu tarafıyla yapılan görüşmeler sorunsuz geçti. 1.80 boyundaki tecrübeli isim, devre arası transfer döneminde 3 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Union Berlin'den Real Sociedad'a transfer olmuştu. 29 yaşındaki santrfor ile görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde İspanyol kulübüne resmi teklif sunacağı öğrenildi. Forvet haricinde kanatlarda da görev yapabilen Becker'in transferinin yine 3 milyon Euro civarında bir transfer bedeliyle bitebileceği öğrenildi.

HUMMELS ISRARI

BEŞİKTAŞ'IN Alman devi Dortmund'un tecrübeli defans oyuncusu Mats Hummels konusundaki ısrarı da sürüyor. 35 yaşındaki stoper, Roma başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin ilgisini çekmiş durumda. Ancak Beşiktaş'ın, Alman oyuncu için en iyi teklifi sunduğu belirtiliyor. Hummels'in bu hafta içinde Beşiktaş'a kesin kararını bildirmesi bekleniyor. Kara Kartal, olumsuz bir cevap alınması durumunda alternatif isimlere yönelecek