  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kırkpınar’da heyecan başlıyor

Kırkpınar’da heyecan başlıyor

HABER MERKEZİ
Kırkpınar’da heyecan başlıyor
TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımda lig usulüyle belirleme sistemine geçilmesi dolayısıyla bu yıl ön eleme için 28 başpehlivan, normal güreş takviminden önce er meydanında mücadele verecek. Lig puan cetvelinde ilk 32'ye adını yazdıran başpehlivan Kırkpınar'a direkt katılırken, aynı boyda güreş tutacak 8 pehlivan ise ön eleme usulüyle belirlenecek. Yeni değişiklikle başpehlivan güreşlerinin başlayacağı 6 Temmuz Cumartesi gününden iki gün önce başpehlivanlar bu yılın Kırkpınar'ında ilk randevuya çıkacak.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA