Kırkpınar’da heyecan başlıyor

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımda lig usulüyle belirleme sistemine geçilmesi dolayısıyla bu yıl ön eleme için 28 başpehlivan, normal güreş takviminden önce er meydanında mücadele verecek. Lig puan cetvelinde ilk 32'ye adını yazdıran başpehlivan Kırkpınar'a direkt katılırken, aynı boyda güreş tutacak 8 pehlivan ise ön eleme usulüyle belirlenecek. Yeni değişiklikle başpehlivan güreşlerinin başlayacağı 6 Temmuz Cumartesi gününden iki gün önce başpehlivanlar bu yılın Kırkpınar'ında ilk randevuya çıkacak.