“Montella-Arda polemiği çocukça”

GEÇEN sezonu 2. Lig ekibi Menemen Futbol Kulübü'nde tamamlayan, Türk futbolunun en deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella ile yıldız futbolcu Arda Güler arasında yaşananları değerlendirdi. Vural, "Arda'yı Portekiz maçında 11'de oynatmaması, antrenmanda çıkan görüntüler, idman yeleğini elinden almasının polemik olması çocukça tartışmalar. Bir oyuncu oynamıyor diye milli takım kaybediyorsa orası milli takım olayından çıkar. Bizim asıl tartışmamız gereken teknik direktör konusu. 80 milyonluk Türkiye'de İtalyan Montella bizim duygularımızı anlayamaz. Türk insanı gazla oynuyor. Bu gazı nasıl vereceksiniz. 'Allaha emanet olun'un İtalyanca'sını nasıl söyleyeceksiniz. Bu takımın başına yabancı birini getirmenin mantığı ne?" dedi.

LEVENT ARIÖZ