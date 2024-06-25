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Haberler Spor Trabzonspor bombaları patlattı

Trabzonspor bombaları patlattı

Nwakaeme, Barisic, Lundstram, Dragus ve Ozan transferleri bitti

HABER MERKEZİ
Trabzonspor bombaları patlattı
SÜPER Lig'de yeniden şampiyonluk kovalayacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transferde harekete geçti. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Borna Barisic, John David Lundstram ve Standard Liege'nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus ile Hull City'nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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