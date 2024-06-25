Trabzonspor bombaları patlattı

SÜPER Lig'de yeniden şampiyonluk kovalayacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transferde harekete geçti. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Borna Barisic, John David Lundstram ve Standard Liege'nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus ile Hull City'nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.