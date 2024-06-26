Avusturya mucizesi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu son maçında Avusturya, Hollanda'yı mağlup ederek grubunu lider tamamlayarak turladı: 2-3. Hollanda ise 4 puanda kaldı ve en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turuna kaldı. 6. dakikada sol kanattan Prass'ın yaptığı ortada, savunmasına yardıma gelen Malen ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 0-1. 23'te Reijnders'in pasında topla buluşan Malen'in şutunda kaleci Pentz'i geçen meşin yuvarlak direğin dibinden dışarıya gitti. 47'de Simons'ın pasıyla ceza sahasından buluşan Gakpo, sağa çekip düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1. 59'da Grillitsch'in son çizgiye inip yaptığı ortada Schmid kafayla topu ağlara yolladı: 1-2. 75'te Avusturya ceza sahasında yaşanan karambolde Weghorst topu indirdi, Depay tek vuruşla skora denge getirdi: 2-2. 80'de Baumgartner'in pasıyla buluşan Sabitzer çaprazdan sert bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-3.