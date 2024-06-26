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Avusturya sürprizi

Avusturya güçlü rakibi Hollanda’yı mağlup ederek, grup lideri olarak tur atladı. EURO 2024 D Grubu son maçında Avusturya, Hollanda'yı Malen (KK), Schmid ve Sabitzer'in attığı gollerle yenerek lider olarak son 16 turuna kaldı. Avusturya, millilerimiz ikinci olursa rakibimiz olacak

HABER MERKEZİ
Avusturya sürprizi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu son maçında Avusturya, Hollanda'yı mağlup ederek grubunu lider tamamlayarak turladı: 2-3. Hollanda ise 4 puanda kaldı ve en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turuna kaldı. 6. dakikada sol kanattan Prass'ın yaptığı ortada, savunmasına yardıma gelen Malen ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 0-1. 14'te Gakpo'nun sol kanattan ortasında, Reijnders'in gelişene yaptığı vuruş üstten auta gitti. 23'te Reijnders'in pasında topla buluşan Malen'in şutunda kaleci Pentz'i geçen meşin yuvarlak direğin dibinden dışarıya gitti.

YAĞMUR GİBİ GOLLER GELDİ

38'de Sabitzer'in pasıyla karşı karşıya kalan Arnautovic, kaleciden seken topu tamamlayamadı. 42'de Reijnders'in ortasında Depay kafayı vurdu, Wöber topu çizgiden çıkardı. 47'de Simons'ın pasıyla ceza sahasından buluşan Gakpo, sağa çekip düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1. 59'da Grillitsch'in son çizgiye inip yaptığı ortada Schmid kafayla topu ağlara yolladı: 1-2. 75'te Avusturya ceza sahasında yaşanan karambolde Weghorst topu indirdi, Depay tek vuruşla skora denge getirdi: 2-2. 80'de Baumgartner'in pasıyla buluşan Sabitzer çaprazdan sert bir vuruşla müsabakanın skorunu belirledi: 2-3.

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