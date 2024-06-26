Fethiyespor, Sezer ile de vedalaştı

2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen sezonu 10. sırada tamamlayan Fethiyespor'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Lacivertbeyazlılar, tecrübeli futbolcusu Sezer Özmen ile yolları ayırdı. Enes Fidayeo ve Selim Kayacı'nın takımdan kopmasının ardından, Sezer'in de vedasıyla Muğla ekibinde transfer sezonunun açıldığı ilk gün ayrılan oyuncu sayısı 3'e yükseldi. Geçen sezon 25 maça çıkan 31 yaşındaki defans oyuncusu Sezer, rakip fileleri 1 kez havalandırmıştı. Fethiyespor yönetimi, dış transfer çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.