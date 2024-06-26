Rafa Sılva kartal oldu

SÜPER Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, ilk büyük transfer bombasını patlattı. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız Rafa Silva'nın transferini sosyal medyadan duyurdu. Twitter'da önce kartal ve uçak emojisi paylaşan Beşiktaş resmi hesabı, ardından yaptığı bir diğer paylaşımda ise siyah-beyazlıların yöneticisi Hüseyin Yücel ile Rafa Silva'nın uçaktan fotoğraflarına yer verdi ve transfer böylece resmiyete kavuşmuş oldu. 31 yaşındaki yıldız, Yücel ile birlikte kartal pençesi yaparak poz verdi. Öte yandan Beşiktaş'ın sıradaki hedefinin ise İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez olduğu öğrenildi. Torino'dan ayrılacak olan futbolcuyla ilk teması kuran yönetimin, Inter Miami, Al Shabab ve FC Augsburg gibi takımların da istediği tecrübeli futbolcuyu da kadrosuna katmak istediği kaydedildi.