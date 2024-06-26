Vural: Menemen FK’yı bekliyorum

GEÇEN sezon Menemen FK'nın başında 1. Lig'e çıkma hedefini tutturamayan Yılmaz Vural'ın sarı-lacivertli ekipteki geleceği belirsizliğini koruyor. Son dönemde Vural'ın takımdan ayrılacağı ve İzmir ekibinin yeni teknik direktör adaylarını gündeme aldığı konuşulmuştu. Yılmaz Vural ise 30 Haziran'a kadar Menemen FK'dan haber beklediğini söyledi.

'MUHATABIM BAŞKAN'

Vural, "Kulüp başkanı Bilgin Tokul ile devam edip-etmeyeceğimle ilgili bir konuşma yapmadık. Ben de teknik direktör adaylarını duyuyorum. Ama asıl muhattabım Başkan'dır. Geçen sene düşme potasının dibindeki takımı devralıp ligi 5. bitirdik. 30 Haziran'a kadar Menemen FK'nın teknik direktörüyüm. Eğer 30'una kadar aramazlarsa kendi yolumu çizeceğim" dedi.

LEVENT ARIÖZ