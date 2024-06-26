  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Vural: Menemen FK’yı bekliyorum

Vural: Menemen FK’yı bekliyorum

HABER MERKEZİ
Vural: Menemen FK’yı bekliyorum

GEÇEN sezon Menemen FK'nın başında 1. Lig'e çıkma hedefini tutturamayan Yılmaz Vural'ın sarı-lacivertli ekipteki geleceği belirsizliğini koruyor. Son dönemde Vural'ın takımdan ayrılacağı ve İzmir ekibinin yeni teknik direktör adaylarını gündeme aldığı konuşulmuştu. Yılmaz Vural ise 30 Haziran'a kadar Menemen FK'dan haber beklediğini söyledi.

'MUHATABIM BAŞKAN'

Vural, "Kulüp başkanı Bilgin Tokul ile devam edip-etmeyeceğimle ilgili bir konuşma yapmadık. Ben de teknik direktör adaylarını duyuyorum. Ama asıl muhattabım Başkan'dır. Geçen sene düşme potasının dibindeki takımı devralıp ligi 5. bitirdik. 30 Haziran'a kadar Menemen FK'nın teknik direktörüyüm. Eğer 30'una kadar aramazlarsa kendi yolumu çizeceğim" dedi.

LEVENT ARIÖZ

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA