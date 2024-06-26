Yine tarih yazalım

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'ndaki 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 22.00'de Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda Çekya ile mücadele edecek. Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken, ikinci müsabakada ise Portekiz'e 3-0 kaybetti ve grupta 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Çekya ise Portekiz'e 2-1 yenilirken, Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puanla 3. sırada yer alıyor.

BERABERLİK YETİYOR

Ay-yıldızlılar, Çekya'yı mağlup eder ya da berabere kalırsa grubu 2. sırada tamamlayacak ve D Grubu'nu ilk sırada bitiren ülke ile eşleşecek. Milliler yenilmesi durumunda ise 3. olarak grubundan çıkmayı umacak. Bu durumda ise C veya D Grubu'nu lider tamamlayan ülkelerden biriyle karşılaşacak.

'GRUBU İKİNCİ SIRADA BİTİRMEK İSTİYORUZ'

A Milli Takım futbolcusu Kaan Ayhan, EURO2024.com sitesine konuştu. Çekya maçının önemini vurgulayan Kaan, "EURO 2008'deki Çekya maçına benzer bir senaryo vardı. İşler istediğimiz gibi gitmedi ama önümüzde bir maç var ve 6 puanla grubu ikinci bitirmek istiyoruz" dedi.

GALİBİYET SAYISI EŞİT

Türkiye ile Çekya bugüne kadar 7'si özel, 4'ü de resmi olmak üzere 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler, 5 kez sahadan galip ayrılırken, Çekya da 5 kez kazandı, 1 mücadelede ise berabere sona erdi. Geride kalan maçlarda ayyıldızlılar 15 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü. Türkiye ile Çekya son olarak ise 19 Kasım 2022 tarihinde Gaziantep'te oynadı ve milliler 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. İki ülke, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugüne kadar 2 kez oynadı. 2008 ve 2016 yılında düzenlenen turnuvadaki maçları milliler kazandı. 2008 yılındaki mücadele tarihe geçerken, ay-yıldızlılar 2-0 geriye düştü maçı 75. dakikadan sonra bulduğu 3 golle kazanarak gruptan çıkmıştı.

MONTELLA 11. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 5'i resmi, 5'i özel olmak üzere 10 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler geride kalan müsabakalarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

SARI KART CEZALISI ABDÜLKERİM YERİNE MERİH

MILLILERDE Abdülkerim Bardakcı sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Abdülkerim'in yerine Merih'in oynaması bekleniyor. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un da oynaması beklenmiyor. Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Samet Akaydin ise kart sınırında.

RUMEN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye-Çekya maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas olacak. Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski ise VAR'da görev yapacak.

TARAFTARLAR AKIN EDECEK

Türkiye'nin kritik Çekya maçında taraftar üstünlüğü yine Türkiye'de olacak. Almanya'da Dortmund'da oynanan karşılaşmalarda millilerimizi evinde gibi hissettiren Türk taraftarlar, bu kez Hamburg'daki maça akın edecek. Çekya A Milli Futbol Takımı oyuncusu Robin Hranac da taraftar baskısına vurgu yaptı. 24 yaşındaki stoper, Türk taraftarların oluşturacağı atmosfere değinerek, "Taktiklerimize bağlı kalmamız, sağlam olmamız, odaklanmamız ve her topu kazanma isteğine sahip olmamız gerekecek. Türk futbolunun yarattığı gürültülü atmosferle başa çıkmak zorunda kalacağız. Türkiye ligini takip ettiğim için biliyorum" ifadelerini kullandı.