Aliağa FK’dan transfer açıklaması

3. Lig'de geride bıraktığımız normal sezonu namağlup kapatmasına rağmen Play-Off'ta 2. Lig hayallerine veda eden Aliağa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-siyahlılar resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transfer çalışmalarına dün itibariyle başladıklarını açıkladı. Aliağa temsilcisi, 'Yeni sezon planlamasını şampiyonluk olarak belirleyen kulübümüz şu ana kadar resmi transfer görüşmesi yapmamıştır. Kesin olarak anlaşmaya varılacak isimleri sosyal medya hesabımızdan açıklayacağız' ifadelerini kullandı.