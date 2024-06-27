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Haberler Spor Buca’ya Hollanda’dan hoca

Buca’ya Hollanda’dan hoca

Sarı-lacivertlilerde Cüneyt Dumlupınar’ın ayrıldığı ve yerine Ayhan Gargılı’nın geleceği öne sürüldü

HABER MERKEZİ
Buca’ya Hollanda’dan hoca
GEÇEN sezon 1. Lig'e yükselme hayallerine Play-Off ilk turunda veda eden TFF 2. Lig ekibi Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın ayrıldığı öne sürüldü. Deneyimli teknik adamın Üçüncü Lig'e düşen bir başka Ege temsilcisi Uşakspor ile temasta olduğu öne sürülmüştü. Teknik direktör arayışına başlayan sarı-lacivertli ekibin Hollanda asıllı Türk teknik direktör Ayhan Gargılı ile temas halinde olduğu iddia edildi. 1980 doğumlu teknik adam geçtiğimiz sezon Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yapmıştı. Gargılı kariyerinde Vitesse U18 takımı, Roda U23, DIOS, Warmunda ve HBC takımlarında da görev aldı. Sarılacivertli kurmayların genç hocayı İzmir'e davet ettiği ve son görüşmenin ardından imzaların atılacağı öne sürüldü.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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