Menemen FK’da yaprak dökümü

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Menemen FK'nın ön liberosu Okan Dernek ile stoper Abdulkadir Öksüz'ün takıma veda ettiği öğrenildi. Okan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Menemen FK ile yollarını ayırırken, Abdulkadir'in geçen gün yönetim ile görüşerek ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan İzmir ekibi yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Sarılacivertli ekip, gelecek sezonun giyim tedarikçisi olarak Hummel ile el sıkıştı. Menemen FK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hummel, Menemen FK'nın 2024-2025 sezonlarında spor giyim tedarikçisi oldu. Menemen FK ile şimdi büyük zaferlere yürüme ve zirveye adım atma zamanı" ifadelerine yer verildi.