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Haberler Spor Romanya lider çıktı

Romanya lider çıktı

HABER MERKEZİ
Romanya lider çıktı
EURO 2024'te son maçlara tüm takımların 3'er puanla girdiği E Grubu'nda düğüm dün çözülürken ilginç bir tablo oluştu. Averaj üstünlüğüyle liderliği elinde bulunduran Romanya, Slovakya ile 1-1 berabere kaldı. Rumenler, diğer karşılaşma golsüz berabere bitince 4 puanla lider oldu. Karşılaşmanın 24'üncü dakikasında Kucka'nın pasıyla Duda topu ağlara gönderdi ve Slovakya'yı öne geçirdi. 37'de Razvan Marin penaltıdan skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarı iki takım da eşitliği bozamadı ve karşılaşma berabere sonuçlandı. Tüm takımların 4 puanı bulunan grupta Belçika ile +1 averajı olan Romanya, attığı gol sayısının daha fazla olması dolayısıyla birinci oldu. Slovakya ise en iyi üçüncüler arasından adını bir üst tura yazdırdı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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