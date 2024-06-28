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Haberler Spor ‘Adeta atlayıp bir kez daha yüzmek istedim’

‘Adeta atlayıp bir kez daha yüzmek istedim’

HABER MERKEZİ
‘Adeta atlayıp bir kez daha yüzmek istedim’
SIRBİSTAN'DA düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada altın madalya kazanan milli yüzücü Emre Sakcı, İstiklal Marşı'nı birincilik kürsüsünde okumanının gururunu yaşadığını söyledi. Şampiyonluğu elde ettiğinde Türk bayrağını göndere çektirme düşüncesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Sakcı, şunları kaydetti: "Kürsüde o madalyayı alıp İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra okumak, o duyguyu yaşamak... Adeta atlayıp bir daha yüzmek istedim orada. Bu duygularla, o coşkuyla daha bile yüzebilirdim. Uzun yıllar yatırım isteyen bir süreç. Kendi hayatınızdan ve ailenizden fedakarlıklar oluyor" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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