Bodrum’dan Arda yoklaması

TARİHİNDE ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren ve transferde önceliği potansiyelli genç oyunculara veren Bodrum FK gözünü yine İzmir'e çevirdi. Bursaspor'dan 18 yaşındaki orta saha Yusuf Sertkaya, Sakaryaspor'dan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Zdravko Dimitrov'un ardından Altay'ın 17 yaşındaki orta sahası Enes Öğrüce'yi renklerine bağlayan Muğla temsilcisinin bu kez Bucaspor 1928'in genç yeteneği Arda Usluoğlu ile ilgilendiği iddia edildi. Galatasaray, Başakşehir ve Alanyaspor'un da transfer listesinde olduğu iddia edilen 17 yaşındaki forvetin transferi için Bodrum FK'lı kurmayların harekete geçtiği ve menajerler aracılığıyla Buca'nın genç yeteneği ile temas kurduğu öne sürüldü.

BUCASPOR'DA YETİŞTİ

Bucaspor 1928'in altyapısında yetişen genç golcü Arda, U18 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Ay-yıldız formayı alt yaş kategorileri dahil 5 kez terleten Arda, geçen sezon sarı-lacivertli Bucaspor 1928 formasıyla 27 karşılaşmada rakip ağları 4 kez havalandırma başarısı gösterdi.

CELAL DUMANLI: KALICI OLACAĞIZ

BODRUM FK'nın deneyimli kaptanı Celal Dumanlı, yeni sezonda Süper Lig'de başarılı ve kalıcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Süper Amatör Lig'den beri takımda yer alan Dumanlı, aynı takımla tüm lig kategorilerinde yer alan dünyadaki ilk oyuncu olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti. Deneyimli futbolcu, "Mourinho'nun Fenerbahçe'si, son şampiyon Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi önemli takımları Bodrum'da ağırlamak bizim için büyük bir gurur olacak. Başarımızdaki en önemli unsur, tesislerde aile ortamını yakalamak oldu. Bu birlikteliği devam ettirirsek, Süper Lig'de de adımızdan söz ettirecek futbolu oynarız" diye konuştu.