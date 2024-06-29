Bucaspor’da Dumlupınar veda edecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen sezona Play-Off ilk turunda veda eden Bucaspor 1928'de yaşanan teknik direktör belirsizliği sona erdi. Fırtına'da teknik adam Cüneyt Dumlupınar'ın 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağı öğrenildi. 3. Lig'e düşen Uşakspor'un Dumlupınar'a teklif götürmeye hazırlandığı ifade edildi. İzmir ekibinin ise Hollanda asıllı Türk teknik direktör Ayhan Gargılı ile temas halinde olduğu iddia edilmişti. Yönetimin Gargılı'nın yanı sıra birçok isimle daha temasa geçtiği öğrenildi.

KARADUMAN ORDU'YA

Öte yandan sarı-lacivertlilerden geçtiğimiz günlerde ayrılan Sadi Karaduman, memleketinin takımı Ordu'ya dönüyor. 3. Lig ekibi 52 Orduspor'un 31 yaşındaki savunmacıyla görüştüğü öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncunun da şampiyonluk hedefi olan Ordu'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.