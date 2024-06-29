Di Maria tamam

Rafa Silva'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlatmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar bir süredir siyah-beyazlı ekiple anılan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'yı renklerine bağlamaya çok yakın. Portekiz basınına göre Beşiktaş, Angel Di Maria'yı uzun uğraşlar sonucunda Türkiye'ye gelmeye ikna etti. Asbaşkan Hüseyin Yücel'in Rafa Silva'nın ardından yine Benfica forması giyen Angel Di Maria ile bir araya geldiği daha önce de ismi gündemde yer alan 36 yaşındaki oyuncuyla sözleşme hazırlığı yapıldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde sözleşmedeki son pürüzlerin halledilmesi adına Angel Di Maria'yı İstanbul'a davet edeceği öğrenilirken bu transfer iddiası sosyal medyada da geniş yankı buldu. Siyahbeyazlı kulübün eski yönetim kurulu üyesi Erol Kaynar da Beşiktaş yönetiminin Arjantinli yıldız ile el sıkıştığını doğruladı. Kaynar, Angel Di Maria'nın siyah-beyazlılara transfer olasılığının çok yüksek olduğunu söylerken önümüzdeki hafta içerisinde bu doğrultuda resmi adımların atılması sürpriz sayılmayacak. Yıllık 5 milyon Euro maaş artı 2.5 milyon Euro imza parasına ikna edildiği ileri sürülen oyuncu geçen sezon Benfica formasıyla harikalar yaratmıştı. Tecrübeli oyuncu 50 maçta 17 gol ve 15 asist üretti. Beşiktaş'ın, ABD MLS Ligi'nde Toronto forması giyen Lorenzo Insigne için de devrede olduğu yazıldı. Insigne'nin Toronto ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan futbolcu, MLS Ligi'nde 12 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.

KARİYERİ İNANILMAZ

Di Maria, kariyeri boyunca hep devlerde görev aldı. Benfica'dan Real Madrid'e, Real Madrid'ten Manchester United'a, oradan da PSG'ye geçiş yapan başarılı orta saha oyuncusu Juventus macerasının ardından yeniden Benfica'ya dönmüştü.

KARTAL'DA SALİH UÇAN YUVADA KALDI

Beşiktaş, sözleşmesi biten 30 yaşındaki milli oyuncu Salih Uçan ile nikah tazeledi. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan'a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" dendi.