İngiltere-Slovakya sınavı Meler’in

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncü maçına atandı. Meler son 16 turunda yarın İngiltere ile Slovakya arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki AufSchalke Arena'da saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak. Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika-Slovakya ve Polonya- Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.

EYVAH! LANETLİ HAKEMİ ATADILAR

UEFA, Avupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanacak Türkiye-Avusturya maçının hakemini açıkladı. Yapılan açıklamada salı günkü karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yöneteceği açıklandı. Ancak milli takım, geçmişte Dias yönetiminde çıktığı maçlarda istediği sonuçları bir türlü alamadı. Türk ekipleri, Portekizli hakemin yönettiği tam 6 resmi müsabakanın tamamında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İşte Türk takımlarının Artur Dias Soares'in yönettiği maçlarda aldığı skorlar: Türkiye-Galler: 0-2, Macaristan-Türkiye: 1-0, Rusya-Türkiye: 2-1, Monaco-Fenerbahçe: 3-1, Marsilya-Eskişehirspor: 3-0 ve Yunanistan U21-Türkiye U21: 2-1.