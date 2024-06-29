Kaf-Kaf ‘kral’ını aldı

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yeni sezonda hedefini 2. Lig olarak koyan Karşıyaka, önemli bir transfere imza attı. Yeşil-kırmızılılar, son iki sezonda gol krallığı yaşayan forvet oyuncusu İshak Kurt'u renklerine bağladı. 2022-23'te Efeler 09 formasıyla 24 kez ağları sarsarak 3. Lig 3. Grup'un en skoreri olan 31 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon da şampiyon olan Adana 1954 ile 22 golle 3. Lig 4. Grup'ta zirveye çıkmıştı. İzmir ekibi daha önce geçtiğimiz sezon Karaköprü Bld. ile şampiyonluğa ulaşan 1996'lı kanat Ali Sinan Gayla ile el sıkışmıştı. Kaf-Kaf, Metin Peker hamlesiyle de taraftarı sevindirdi.

METİN PEKER GERİ DÖNDÜ

Altyapısına 2009'da adımını attığı yeşil-kırmızılılarda 2011'de profesyonel olup 12 sene A takımda yer alan 31 yaşındaki stoper, tek sezonluk aradan sonra yuvaya döndü. Geçen sezon Elazığspor formasıyla Karşıyaka'yla aynı grupta şampiyonluk yaşayan Metin, yeşil-kırmızılılarda 12 yıl boyunca 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de 223 maçta oynamıştı.