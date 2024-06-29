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Haberler Spor Tire FK’da Üçüncü Lig telaşı

Tire FK’da Üçüncü Lig telaşı

NADİR UYSAL
Tire FK’da Üçüncü Lig telaşı
BAL'da şampiyon olarak 3. Lig'e çıkan Tire FK'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bayramdan önce iç transferi tamamlayan sarı- kırmızılılarda, önümüzdeki günlerde ise dış transferin hareketlenmesi bekleniyor. İzmir'in en yeni ve modern stadyumlarından bir olarak gösterilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda da zemin yenileme çalışmalarının sonuna gelindi. Zemini baştan aşağıya yenilenen 15 bin kişilik stadyum Tire 2021 FK'nın büyük kozu olacak. Yeni sezonda 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Tire'nin efelerini birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Kulüp Başkanı Hüma Yüksel, transfer çalışmaları dahil her şeyin planlandığı gibi gittiğini belirterek, "Taraftarımız merak etmesin, güçlü ve hedefleri olan birtakım yaratacağız. Taraftarımızın da desteği ile yeni sezonda herkesin bizden bahsedeceği flaş bir ekip olacağız" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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