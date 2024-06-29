Tire FK’da Üçüncü Lig telaşı

BAL'da şampiyon olarak 3. Lig'e çıkan Tire FK'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bayramdan önce iç transferi tamamlayan sarı- kırmızılılarda, önümüzdeki günlerde ise dış transferin hareketlenmesi bekleniyor. İzmir'in en yeni ve modern stadyumlarından bir olarak gösterilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda da zemin yenileme çalışmalarının sonuna gelindi. Zemini baştan aşağıya yenilenen 15 bin kişilik stadyum Tire 2021 FK'nın büyük kozu olacak. Yeni sezonda 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Tire'nin efelerini birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Kulüp Başkanı Hüma Yüksel, transfer çalışmaları dahil her şeyin planlandığı gibi gittiğini belirterek, "Taraftarımız merak etmesin, güçlü ve hedefleri olan birtakım yaratacağız. Taraftarımızın da desteği ile yeni sezonda herkesin bizden bahsedeceği flaş bir ekip olacağız" dedi.