Tur şansımız yüksek! Mustafa Denizli’den Yeni Asır’a A Milli Takım ile ilgili özel açıklamalar

İzmir ve Türk futbolunun duayen isimlerinden ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, EURO 2024'te son 16 turuna yükselen A Milli Takımımız ile ilgili Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ay-yıldızlıların gruptaki sancılı performansını, eleme maçlarında tersine çevireceğini belirtip takım üzerindeki baskının kalktığını kaydederek, "Özellikle saha dışında yaratılan gündem, teknik direktör ve futbolcular üzerinde büyük baskı oluşturdu. Oynanan oyundan öte, gruptan 6 puanla ikinci çıkmak çok önemli. Ve bunun takıma büyük moral oldu kanaatindeyim. Bu tip turnuvaları 2 bölüm olarak değerlendirmeliyiz. İlk etap grup aşaması. İkinci bölüm eleme karşılaşmaları. Biz artık gruplarda stres seviyesi yüksek 90 dakikalar oynadık ve Avusturya karşısında rahat olacağız. Çeyrek finale çıkarsak önümüzün açık olduğunu düşünüyorum" diyen Denizli, "Avusturya bizim düşündüğümüzün tersi duygular yaşayabilir. Grupları rahat geçtiler ve büyük övgü aldılar. Elemelerde asıl üzerinde baskı hissedecek taraf onlar olacak. Milli Takımımız'ın tur atlama şansının yüksek olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

EURO 2024'TE YILDIZ YOK

Genellikle büyük turnuvalarda takımların yeni sistemler ortaya koyduğunu ve futbolun geleceğini etkilediğini ancak EURO 2024'te bu durumun yaşanmadığını tespit eden tecrübeli futbol adamı, "Sistemleri, içindeki yıldızlar anlamlı kılar. Kreatif oyuncular gittikçe azalıyor. Yaratıcı futbolcuların yokluğu sistemleri işlevsiz kılıyor. Euro 2024'te beni heyecanlandıran bir yıldız yok ve dolayısıyla iştahlandırıcı bir oyun yok. Takımımızda tüm dünyanın izlerken zevk duyduğu, sahadayken ne yapacağını kestiremeyeceğimiz, Arda gibi, Hakan gibi ekstra özellikleri olan isimlerimiz var. Bu durumu Avusturya maçından başlamak üzere lehimize çevirmeliyiz" dedi.

ALTAYLILARIN İÇİ RAHAT OLSUN

Altyapısında yetişip efsaneleştiği, teknik direktör olarak Süper Lig'e yükselme gururu yaşadığı Altay Spor Kulübü'nün şirketleşme gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli, "Siyah-beyazlı taraftarların içi rahat olsun. Çok iyi haberler onları bekliyor. Görüşülen birden fazla yatırımcı var. En kısa sürede Altay hak ettiği yerlere ulaşacak yapıya kavuşacaktır" diye konuştu. Öte yandan İzmir ekibinin eski Asbaşkanı ve şirketleşme çalışmaları için görev yetkisi alan Erdal Kırtaş, futbol branşının devri için sürdürülen görüşmelerin sorunsuz devam ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kırtaş, "Altay'a yakışan güzel günler için bir kaç prosedür kaldı ve tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta eksiksiz ve Türkiye Futbol Federasyonu prosedürlerine uygun bir biçimde devir işlemlerini sonuçlandırmak üzereyiz" dedi.