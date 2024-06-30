Carlos Kartal’a geliyor

Transfer döneminin hızlı ekibi Beşiktaş'ın son olarak Yverdon Sport'tan Kevin Carlos için resmi temaslara başladığı iddia edildi. İspanyol forvet Kevin Carlos geçtiğimiz sezon Yverdon Sport için 36 maçta ter döktü. 23 yaşındaki futbolcu sahada olduğu dakikalarda ise 14 kez fileleri havalandırdı ve de asist yaptı. Ocak ayında İsviçre'ye giden Nijerya asıllı İspanya doğumlu golcünün sözleşmesinde 1 milyon İsviçre Frank'lık bir serbest kalma maddesi var. İsviçre Süper Lig'inden özellikle Servette FC'nin de Kevin Carlos'u çok istediği menajeri ile bir kaç görüşme gerçekleştiği öğrenildi. Bununla birlikte Servette yönetiminin henüz somut bir adım atmadığı konuşuluyor. 26 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda İsviçre'de 36 maçta 14 gol kaydederken 4 kez asist yaptı. Carlos bu istatistikleri ile geçen sezon gol krallığını iki oyuncuyla birlikte paylaştı.