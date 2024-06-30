Fener McKennie için atakta

Orta sahasını güçlendirme kararı alan Fenerbahçe için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Tuttomercatoweb'in haberine göre sarı-lacivertliler Juventus forması giyen Weston McKennie için harekete geçti. Habere göre Portekizli teknik adam Jose Mourinho, ABD'li yıldızı özel olarak yönetimden istedi. 25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 10 asist yaptı ve 2 bin 952 dakika sahada kaldı. 2007 yazında Dallas altyapısına transfer olduktan sonra, 2016 yazında ise Schalke 04'e giden Eylül 2020'de 4.5 milyon Euro'ya Juventus'a kiralanan oyuncunun 1 yıl sonra 20.5 milyon Euro'ya bonservisi alındı.

DZEKO H.SPLİT'E DOĞRU

Bu arada yine İtalyan basınının iddiasına göre Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre; Edin Dzeko, Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul etti. Haberde; Dzeko'nun Hırvat ekibine transfer olmak için tüm şartları kabul ettiği ifade edilirken, Boşnak yıldızın Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.