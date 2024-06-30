KSK şampiyonları aldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta takımın dümenine alt liglerde 5 şampiyonluğu bulunup, Süper Lig'de görev yapan Mustafa Reşit Akçay'ı getiren Karşıyaka, transferlerini de geçen sene şampiyonluk yaşayan isimlerden seçti. İlk transfer hamlesi olarak 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olan Karaköprü'den Ali Sinan Gayla'yı alan Kaf-Kaf, ardından stoper Metin Peker'i 1 sezon aradan sonra yuvaya döndürdü. Karşıyaka'da hiç şampiyonluk yaşayamayan, 2 kez küme düşme üzüntüsü gören Metin, geçen sezon Elazığspor'da Play-Off'ta şampiyon oldu. Kaf-Kaf, son olarak geçen sezon hem şampiyon hem de üst üste ikinci kez 3. Lig gol kralı olan İshak Kurt'u kaptı.