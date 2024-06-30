Manisa FK’da 13 ayrılık yaşandı

Trendyol 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi konumunda yer alan Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi takımdan ayrılan isimleri resmen açıkladı. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada 11 isimle daha yolların ayrıldığı belirtildi. Manisa temsilcisi, kulübe veda eden futbolcularla ilgili, "Futbolcularımız, Sandro Lima, John Mary, Bedirhan Altunbaş ve Doğukan Emeksiz'in Kulübümüz ile olan sözleşmeleri sona ermiştir. Ayrıca geçtiğimiz sezon takımımızda yer alan Erhan Erentürk, Furkan Mehmet Doğan, Eduart Rroca, Jetmir Topalli, Mohamed Ofkir, Andrej Djokanovic ve Bekir Karadeniz'in de kiralık sözleşmeleri sona ermiştir. Kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" dendi. Manisa FK'da daha önce takımdan ayrılan Sertan Taşqın ve Alberk Koç'a ek olarak 11 isimle daha yol ayrımına gidildiği açıklanırken, siyah-beyazlılar toplamda 13 isimle vedalaştı. Teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Çavuş yönetiminde antrenmanlara başlayan Manisa ekibi laktat testinden geçti.