Mourinho ile ilk galibiyet

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Jose Moirenho ile çıktığı ilk hazırlık maçında karşılaştığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 35. dakikasında Grozav'ın ceza sahası içinde çıkardığı topu Bratu, tek dokunuşla filelere gönderdi. Sarı-lacivertliler 41. dakikada Edin Dzeko ile eşitliği sağladı; Cengiz Ünder'in ceza sahasına uzun topunu kontrol eden Dzeko, rakibininde sıyrılarak sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla takımının ilk golünü kaydetti. 57. dakikada ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Miha Zajc, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco, yönetim kurulu üyeleri Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Cenk Öztanık, Alper Alpoğlu ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan da hazırlık maçını takip etti.