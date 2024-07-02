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Haberler Spor Aliağa Futbol’dan Enes Kayar atağı

Aliağa Futbol’dan Enes Kayar atağı

HABER MERKEZİ
Aliağa Futbol’dan Enes Kayar atağı
TFF 3. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Aliağa Futbol, transferde ilk hamlesini gerçekleştirmek üzere. Sarı-siyahlıların savunma hattını güçlendirmek için Enes Kayar ile görüşme halinde olduğu iddia edildi. Son olarak Esenler Erokspor'da şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki stoper, kulübüyle anlaşma sağlayamadı ve ayrıldı. Enes'in İzmir'e gelmeye sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde kente gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ileri sürüldü. Bursaspor altyapısında yetişen ve tüm yaş kategorilerinde forma giyen Enes, kariyerinde sırasıyla Gölcükspor, Karacabey Belediyespor ve Esenler Erokspor formalarını terletti. İzmir temsilcisinin listesinde birçok isim olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
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