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Haberler Spor Bodrum FK’dan stoper hamlesi

Bodrum FK’dan stoper hamlesi

Süper Lig’in yeni temsilcisi savunmayı deneyimli bir isimle takviye edecek. Yeşil-beyazlı Muğla temsilcisine, menajerler vasıtasıyla sezonu Ankaragücü'nde tamamlayan Uros Radakovic önerildi. Bonservisi elinde olan Sırp stopere Bodrum FK'lı kurmaylar da sıcak bakıyor.

LEVENT ARIÖZ
Bodrum FK’dan stoper hamlesi

Süper Lig'e Göztepe ve Eyüpspor'un ardından Play-Off'la çıkan 3. ekip olan Bodrum FK'ya transferde birçok oyuncu öneriliyor. Yurt içinden ve yurt dışından futbolcular menajerler vasıtasıyla Bodrum temsilcisinin kapısını çalıyor. Muğla ekibinin gündemine gelen son isim ise Ankaragücü ile Süper Lig'den düşme üzüntüsü yaşayan Uros Radakovic oldu. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki savunmacı menajerler vasıtasıyla Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'in gündemine geldi. Süper Lig'de oynamış deneyimli futbolcu eksikliği yaşayan yeşilbeyazlıların Radakovic ismine sıcak baktığı öğrenildi.

İSTİKRAR ABİDESİ

Son iki sezonu Ankaragücü'nde geçiren tecrübeli savunmacı, özellikle geçen yıl Başkent ekibinde istikrar abidesi olmuştu. Lig ve kupada toplam 40 karşılaşmaya çıkan Radakovic, 2 kez filelerı sarstı. Radakovic kariyerinde Novi Sad, Bologna, Novara, Sigma Olomouc, Sparta Prog, Orenburg, Astana, Wisla Krakov ve Arsenal Tula takımlarında görev aldı. Şu ana kadar Altay'dan Enes Öğrüce, Sakarya'dan Zdravko Dimitrov, Kepez Bld'den Abdurrahman Üresin ve Bursaspor'dan Yusuf Sertkaya'yı renklerine bağlamıştı.

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