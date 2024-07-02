Bucaspor’dan son ayrılan Çağrı oldu

HENÜZ teknik direktörünü belirlemeyen, eldeki futbolcuların geleceğinin belirsizliğini koruduğu 2. Lig ekibi Bucaspor 1928'de bir futbolcu daha veda ettiğini açıkladı. Sezon başında 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a kiralanan Çağrı Giritlioğlu sosyal medya hesabından kulüpten ayrıldığını ifade etti. Çağrı, "Bucaspor 1928 kulübü ile olan sözleşmemi haklı nedenlerle tek taraflı fesih etmiş bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte Bucaspor 1928 kulübüne başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı. Manisa Futbol Kulübü'nde 3 ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Çağrı kariyerinde Manisa FK, Tuzlaspor, Pendikspor, Afyonspor ve son olarak Bucaspor 1928 kulüplerinde görev yaptı. Profesyonel olarak 149 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırdı ve 18 golün asistini yaptı.