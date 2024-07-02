Kanarya’da son aday En-Nesyri

SÜPER Lig'de şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de forvet transferinde Youssef En-Nesyri ismi her geçen gün biraz daha ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun da istekleri doğrultusunda Sevilla'da forma giyen Faslı golcü için yakın temasını sürdürüyor. Mourinho geçen sezon 27 yaşındaki forveti Roma'ya istemiş ancak kulübü Sevilla 40 milyon Euro'da diretince transfer gerçekleşmemişti.

TAKAS PAZARLIĞI BAŞLADI

Fenerbahçe ile Sevilla'nın yılın takası için pazarlıklara başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin En- Nesyri ilgisine karşılık İspanyol ekibi ise milli yıldız İrfan Can Kahveci'ye talip. İki kulüp, ortak noktada buluşmak için mesai harcıyor. Finansal Fair-Play takibindeki Sevilla, En-Nesyri'nin fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi. Fenerbahçe de İrfan Can için 10 milyon Euro civarında bir bonservis istiyor. Sarılacivertlilerin belli bir miktar bonservis ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Bu rakam konusunda pazarlıklar sürüyor. İrfan Can'ın Avrupa'da oynama isteği ve Sevilla'ya sıcak bakması da süreci hızlandırıyor. Bu transferin bugün sonuçlanabileceği konuşuluyor.

FENERBAHÇE ÇAĞLAR'I AÇIKLADI

FENERBAHÇE, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki stoper Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için İspanya devi Atletico Madrid ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarılacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.