Milliler şov yaptı... Çeyrek finaldeyiz

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye 1. dakika içinde öne geçti. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

5. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Schmid'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında karambol yaşandı. Arka direğe seken topa müdahale eden Merih Demiral, Baumgartner'in meşin yuvarlağı boş kaleye göndermesine izin vermedi.

19. dakikada kaleci Pentz'in önde olduğunu gören Arda Güler, orta sahadan kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, sağ kanattan köşe vuruşunu tehlikeli noktaya gönderdi. Kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Avusturya tehlikeli geldi. Posch'un ara pasında Arnautovic, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arnautovic'in vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Mert Günok, gole izin vermedi.

53. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Üst üste attığı çalımlarla ceza sahasına giren Laimer'in yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

59. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-2.

66. dakikada Avusturya golü buldu. Sabitzer sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı. Kale sahası önündeki Posch'un kafayla arka direğe gönderdiği topu Gregoritsch, filelerle buluşturdu: 1-2.

90+4. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Milli futbolcunun rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Pentz topu çıkarmayı başardı.

90+5. dakiklada Avusturya beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortaya Baumgartner'in kale sahasındaki kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.

Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDA

A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.

Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

TÜRKİYE 3. KEZ ÇEYREK FİNALDE

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele edecek.

Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de çeyrek finalde yer almıştı.

Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

MERİH DEMİRAL, ŞAMPİYONA TARİHİNİN EN HIZLI İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

A Milli Futbol Takımını, Avusturya karşısında öne geçiren golü 57. saniyede atan Merih Demiral, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en hızlı ikinci golünü attı.

En hızlı gol rekorunu, bu turnuvada Arnavut oyuncu Nedim Bajrami, 23. saniyede İtalya karşısında attığı golle kırmıştı. Merih'in golü, şampiyonada grup aşamasından sonra atılan en hızlı gol olarak kayıtlara geçti. Rekor 67. saniyede Yunanistan filesini havalandıran Rus oyuncu Dmitri Kirichenko'ya aitti.

Merih, A Milli Takım formasıyla 48. maçında 3. kez gol sevinci yaşadı.

ORKUN KÖKÇÜ VE İSMAİL YÜKSEK CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek bu maçta gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Orkun ve İsmail, ay-yıldızlı ekibin Hollanda ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinde forma giyemeyecek.

İRFAN CAN KAHVECİ ŞAMPİYONADA İLK KEZ SAHADA

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci şampiyonada ilk kez Avusturya karşısında sahaya çıktı.

Grup maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can, Avusturya karşılaşmasının 83. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.