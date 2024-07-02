Yolun sonu Berlin olsun

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Millilerimiz, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak.

MILLILER 2. BITIRDI

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı. Bu turu geçen ekip, Hollanda- Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak. A Milli Takım, yarı finale çıkmayı başarırsa İngiltere-İsviçre maçının kazananı ile 14 Temmuz'da yine Berlin'de final için kritik bir sınava çıkacak.

AVUSTURYA ÖNDE

Türkiye ile Avusturya bugüne kadar 10'u resmi, 7'si de özel olmak üzere toplam 17 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda milliler 7 kez sahadan galip ayrılırken, Avusturya da 9 kez yendi. 1 mücadele de berabere sona erdi. A Milliler, bu maçlarda 23 gol kaydederken, 24 gol yedi. İki ülke son olarak 26 Mart 2024 tarihinde Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta mücadele etti ve ay-yıldızlılar 6-1'lik skorla kaybetti. Milliler, bugün rakibini geçerek özel karşılaşmadaki yenilginin de rövanşını almak istiyor.

AY-YILDIZLI TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURACAK

A Milli Takım'ın Avusturya maçında en büyük silahı yine ay-yıldızlı taraftarlar olacak. Grup aşamasında Gürcistan, Portekiz ve son Çekya maçlarında tribünleri tıka basa doldurarak, A Milli Takım'ın son 16 Turu'na kalmasında pay sahibi olan taraftarlar Leipzig'de de sahne alacak. Almanya'daki turnuvanın en renkli taraftar grubu olarak dikkat çeken kırmızı-beyazlı taraftarlar, Leipzig Stadı'nda yine karnaval havası estirecek. Ev sahibi Almanya ile birlikte tribünden en çok destek alan ülke olan Türkiye, bugün de yalnız kalmayacak. Taraftarlar, Leipzig Stadı'nı kırmızı- beyazlı renklere boyayıp 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla Ay-yıldızlı ekibimize müthiş bir destek verecek. Euro 2024 öncesi hazırlık maçında Türkiye'nin Avusturya karşısında aldığı 6-1'lik yenilgi de taraftarları bugünkü maç için ekstra motive ediyor.

BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ TURDAN ÇOK UMUTLU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son 16 turunda bugün Avusturya ile karşılaşacak ay-yıldızlıların rakibini yenerek çeyrek finale çıkacağını aktardı. Başkan Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, "EURO 2024'e lider olarak katılarak ilk hedefe ulaştık. İkinci hedef son 16 turuna yükselmekti. Bu hedefe de gruptaki üç maçımızın ikisini kazanarak ulaştık. Şimdi son 16 turunda Avusturya'yı geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyoruz" dedi.

"KİMSE ENGEL OLAMAZ"

Almanya'da milli takımı destekleyen Türk taraftarlardan övgüyle söz eden Büyükekşi, şunları ekledi: "Kişisel çıkarlarını milli çıkarların önünde tutanların yaratmaya çalıştığı dezenformasyon amaçlı yalan ve iftira içeren suni gündemlere kulak asmadık asmayacağız. Genç Türklerin başarılarına kimse engel olamaz. En büyük Türkiye!" değerlendirmesinde bulundu.