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Haberler Spor Altekma’da smaçör Eray takımda kaldı

Altekma’da smaçör Eray takımda kaldı

HABER MERKEZİ
Altekma’da smaçör Eray takımda kaldı
EFELER Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, geçen sezon Ziraat Bankkart'tan kiralanan 22 yaşındaki smaçör Eray Kursav'ı tekrar kiraladı. Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, kadro istikrarının başarıyı getirdiğine inandıklarını kaydetti. Eray'ın geçen sezon takıma yaptığı katkıyı göz önüne alarak bu transferi gerçekleştirdiklerini belirten Tendik, "Eray hırsıyla, çalışkanlığıyla, enerjisiyle bize ciddi katkı sağlayacak bir oyuncu. Eray'a teşekkür ediyor, sakatlıktan uzak güzel bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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