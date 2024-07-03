Bodrum Basketbol Avrupa arenasında

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'ni Play-Off şampiyonu olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Bodrum Basketbol, yeni sezonda FIBA Euro Cup'ta mücadele edecek. Muğla ilinde basketbolda ilk kez bir Avrupa kupası maçı oynayacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirten kulüp başkanı Orhun Gencer, "Ülkemizi kadın basketbolunun lokomotif kulüpleri olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Çukurova'nın ardından Avrupa'da temsil edecek beşinci takım olduk. 18 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentinde yapılacak kura çekiminin ardından rakiplerimiz belli olacak" dedi. Gencer, transferde şimdiye kadar Sırp milli oyuncu Tina Krasnik'in yanı sıra Melis Gülcan ve Pelin Derya Bilgiç'le sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Bodrum ekibi çalışmalarına 4 Ağustos'ta başlayacak