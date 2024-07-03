Bucaspor 1928’de Doğan’a kanca

Kadrosunda büyük oranda dağılma yaşayan 2. Lig temsilcisi Bucaspor 1928'de bir ayrılık daha yaşanacak. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Ömer Şişmanoğlu ve Sadi Karaduman ile vedalaşan İzmir temsilcisinde stoper Doğan Can Otman'a 3. Lig'in yeni ekibi Kahramanmaraşspor'un kanca attığı ifade edildi. Geçen sezon 31 maçta ilk 11'de oynayan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi ve İzmir ekibinden de bir teklifin henüz gelmediği belirtildi. Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Kahramanmaraş'ın oyuncuyla yaptığı görüşmede önemli mesafe kat ettiği kaydedildi.