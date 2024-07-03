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Haberler Spor KSK’de futbol Akteke’ye emanet

KSK’de futbol Akteke’ye emanet

HABER MERKEZİ
KSK’de futbol Akteke’ye emanet
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka'da sportif direktörlük görevine Ahmet Akteke getirildi. Geçen sezon görev yapan Korhan Özen'in istifa etmesinin ardından bu görevi Akteke'nin üstleneceği duyuruldu. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın sportif direktörlüğü görevi için Ahmet Akteke ile anlaşmış bulunmaktayız. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz ve Ahmet Akteke'ye takımımız ile birlikte başarılar diliyoruz" denildi. Daha önce Turgutluspor'da da görev yapan Akteke, son iki sezonda 2. Lig ekibi Karaman FK'da görev yaptı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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