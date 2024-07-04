Kırkpınar coşkusu

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 40 başpehlivan güreşecek. Yağlı Güreşlerde yıl boyunca topladığı puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar Kırkpınar'a direkt katılım hakkı alırken, 8 başpehlivanın belirlenmesi için başpehlivanlık ön eleme müsabakası gerçekleştirilmesine karar verildi. Kırkpınar'da 40 başpehlivanla birlikte güreşmek için adını başpehlivanlık kategorisine yazdırmak isteyen 23 başpehlivan kayıt yaptırdı. Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayan güreşlerde, 22 başpehlivan kura çekiminin ardından rakipleriyle kol bağladı. BÜYÜK HEYECAN YARIN

Yarın rakipleriyle kol bağlayacak olan 40 başpehlivan, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olmak için kıyasıya mücadele sergileyecek. Diğer 14 boydaki güreşler cuma günü saat 14.00'te başlayacak.